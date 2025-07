Anjorin è una buona operazione per il Torino? SONDAGGIO

Affare fatto: Fasutino (Tino) Anjorin sarà un nuovo giocatore del Torino. L'uscita imminente di Samuele Ricci, prossimo al Milan per una cifra intorno ai 25 milioni tutto compreso, ha costretto il club granata ad accelerare i tempi per trovare un altro centrocampista. I contatti con l'Empoli sono stati molto efficienti in tempi recenti, e così non è stato difficile individuare un profilo di grande qualità proprio tra le fila dei toscani: si tratta, per l'appunto, di Tino Anjorin. Arriverà al Torino un centrocampista inglese, classe 2001, scuola Chelsea. Ha caratteristiche diverse rispetto a Ricci, è più prestante a livello fisico (1.86 di altezza) ed è più votato all'attacco rispetto al quasi ex capitano granata. Tuttavia, grazie alla sua duttilità, è in grado di coprire svariati ruoli in mezzo al campo. Anjorin arriverà in granata per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro, con il 40% che andrà versato nelle casse del Chelsea.