Calciomercato insufficiente: oltre il 65% dei lettori di Toro News vota 4 o 5

Se le intenzioni sembravano essere buone e sono comunque arrivati 8 giocatori, a incidere molto sul voto è certamente il cambio di modulo repentino e colpevolmente in ritardo e un reparto difensivo che ha tutto fuorché l'aria di un reparto solido. Così, dal sondaggio che - come di consueto - abbiamo proposto a voi lettori di Toro News per valutare il calciomercato estivo del Torino, è emerso un solido, questo sì, 40% legato al voto 5 "Insufficiente". Se si aggiunge al 25% del voto 4 "Gravemente insufficiente" si riporta un 65% (praticamente 2/3 dei votanti) che ritiene il mercato granata sotto la sufficienza. Questa è raggiunta a malapena secondo il 23% dei votanti, mentre l'ultimo 12% ritiene che il mercato sia "Buono" o addirittura "Ottimo". In ogni caso, la maggioranza è evidentemente schierata, e questo non depone a favore della società. Certo, è inevitabile che un inizio non scoppiettante (per usare un eufemismo) non aiuti, ma l'impressione è che si starebbe parlando di tutt'altro se si fosse seguita da subito l'indicazione tattica giusta.