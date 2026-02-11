Curva Maratona vuota a oltranza: i lettori sostengono l’iniziativa

Pugno duro da parte del tifo organizzato granata che ha scelto di lasciare vuota la Curva Maratona, storico cuore pulsante del sostegno al Torino, dopo l’ultima prova casalinga. La decisione ha inevitabilmente acceso polemiche e discussioni tra i tifosi: c’è infatti chi ritiene giusto contestare l’attuale situazione della squadra, ma allo stesso tempo non è convinto del mezzo scelto, ovvero quello di abbandonare il principale settore del tifo durante le gare interne. Si tratta comunque di una presa di posizione significativa e simbolicamente forte, che mostra il malcontento di una parte importante della tifoseria nei confronti del momento vissuto dal club. La decisione prevede nuove modalità di supporto: la Maratona continuerà a seguire e sostenere la squadra nelle gare in trasferta, mentre per le partite disputate allo stadio Olimpico Grande Torino resterà assente “fino a nuova comunicazione”.