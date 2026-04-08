Il ritorno di Petrachi lo ha visto subito mettersi al lavoro. Tra gennaio e l’inizio di febbraio, in casa granata sono arrivati diversi volti nuovi, quasi tutti nelle ultime settimane del mercato. Si è trattato soprattutto di acquisti mirati a rinforzare reparti con poche alternative, come richiesto con insistenza da Baroni. A febbraio però è arrivato l’esonero dell’allenatore, e oggi sulla panchina siede Roberto D’Aversa. Con il cambio tecnico alcune gerarchie sono inevitabilmente cambiate, e tra i nuovi innesti c’è anche chi è riuscito a conquistarsi un posto da titolare. Ora che la stagione è ormai agli sgoccioli, il Torino dovrà costruire un nuovo progetto dopo il fallimento di quello avviato la scorsa estate. E allora vi chiediamo: tra i nuovi arrivati, da chi ripartireste per la prossima stagione?

Chi riscattare la prossima stagione? Nkounkou - 5 milioni Obrador - 9 milioni Prati - 6 milioni Kulenovic - 4 milioni Ebosse - 1 milione Obrador - 9 milioni 39% 440 voti Ebosse - 1 milione 31% 347 voti Prati - 6 milioni 18% 202 voti Kulenovic - 4 milioni 8% 91 voti Nkounkou - 5 milioni 3% 36 voti Scegli fino a 5 risposte Vota Mostra i risultati