Finalmente si rivede nella classifica del Toro News Award il campione in carica. Nikola Vlasic ha iniziato malissimo la stagione a livello di prestazioni, ma una luce si è accesa nella gara con l'Udinese, la prima disputata dopo la lunga sosta per le nazionali. Il croato è entrato in campo a partita in corso, sostituendo Oristanio che invece non è riuscito a sfruttare l'occasione dopo essere stato schierato titolare.

Il Torino ha battuto l'Udinese nella giornata di lunedì 12 ottobre grazie a due gol fortunati, ma arrivati anche dalla voglia del gruppo di portarsi a casa i tre punti. Oltre a Vlasic, gli altri due giocatori che hanno convinto i lettori di Toro News sono stati Ilkhan e Kulenovic: tutti e tre i granata sul podio sono entrati dalla panchina e la differenza tra loro è minima. Per una manciata di voti è Vlasic a guadagnare 5 punti e a fare compagnia a Njie e a Bragança al quarto posto della classifica finale. Kulenovic guadagna invece un punto, mentre Ilkhan scavalca Fitz-Jim e con tre punti si piazza momentaneamente in prima posizione.

La classifica del TN Award 2026/27

Ilkhan: 11

Fitz-Jim: 9

Mandragora: 6

Vlasic, Njie, Bragança: 5

Adams: 4

Ismajli, Oristanio: 3

Kulenovic: 2

Cacciamani: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).