Finalmente torna Vlasic, ma attenzione a Ilkhan che mette la freccia: il risultato del sondaggio del Toro News Award 2026/2027
Torino-Udinese, il protagonista è... la Maratona: la Curva granata trascina la squadra (VIDEO)
Finalmente si rivede nella classifica del Toro News Award il campione in carica. Nikola Vlasic ha iniziato malissimo la stagione a livello di prestazioni, ma una luce si è accesa nella gara con l'Udinese, la prima disputata dopo la lunga sosta per le nazionali. Il croato è entrato in campo a partita in corso, sostituendo Oristanio che invece non è riuscito a sfruttare l'occasione dopo essere stato schierato titolare.
Il Torino ha battuto l'Udinese nella giornata di lunedì 12 ottobre grazie a due gol fortunati, ma arrivati anche dalla voglia del gruppo di portarsi a casa i tre punti. Oltre a Vlasic, gli altri due giocatori che hanno convinto i lettori di Toro News sono stati Ilkhan e Kulenovic: tutti e tre i granata sul podio sono entrati dalla panchina e la differenza tra loro è minima. Per una manciata di voti è Vlasic a guadagnare 5 punti e a fare compagnia a Njie e a Bragança al quarto posto della classifica finale. Kulenovic guadagna invece un punto, mentre Ilkhan scavalca Fitz-Jim e con tre punti si piazza momentaneamente in prima posizione.
La classifica del TN Award 2026/27
Ilkhan: 11
Fitz-Jim: 9
Mandragora: 6
Vlasic, Njie, Bragança: 5
Adams: 4
Ismajli, Oristanio: 3
Kulenovic: 2
Cacciamani: 1
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