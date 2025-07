Maglia Home del Torino, il sondaggio: piace all’80% dei lettori di Toro News

Il Torino, dopo la seconda divisa, ha svelato anche la maglia home. Per la stagione 2025/26 Joma ha regalato al club granata qualcosa di diverso dalla solita tinta unita: una texture ad onde che si va ad amalgamare con l'eleganza creata dal colletto e dallo scollo a V. Una divisa interessante, che si propone anche come esempio di qualità unita al rispetto ambientale: la divisa è realizzata con materiali 100% riciclabili, ottenuti da bottiglie in PET, con il risultato di una riduzione del 75% delle emissioni di CO2. E il risultato estetico è gradevole. Questo è confermato anche dal consueto sondaggio che vi abbiamo proposto: il risultato è un gradimento pari all'80% da parte dei lettori di Toro News, con solo un 20% a cui non è piaciuta la maglia.