Simeone non esulta? Per i lettori…

Simeone sta vivendo un ottimo periodo di forma e infatti sta trascinando il Torino con prestazioni di sacrificio impreziosite dai gol. Nell'ultima partita in casa contro il Napoli, i granata sono usciti vincitori per 1-0 grazie alla rete segnata proprio dall'argentino. Rete che ha causato un po' di polemiche per la mancata esultanza dell'attaccante contro la sua ex squadra, con cui ha vinto due scudetti ed esordito in Champions League. Nelle scorse giornate abbiamo chiesto ai lettori di Toro News di dirci la loro opinione a riguardo. Il verdetto si è dimostrato piuttosto sbilanciato, con ben il 74,12% dei votanti che ha selezionato la casella "Sì, ha fatto bene", talvolta esprimendosi nei commenti sottolineando di apprezzare il rispetto professionale verso la ex squadra, a patto che questo - ovviamente - non interferisca sulla prestazione sul campo di gioco. Di seguito, l'immagine della votazione.