Sondaggio – Chi schierare in difesa contro la Roma?

Mancano pochi giorni alla sfida contro la Roma, in programma domenica 14 settembre alle 12:30 all’Olimpico. I numeri sorridono alla squadra di Gasperini: il Torino non batte i giallorossi in trasferta dal 2020, e la Roma si presenta a punteggio pieno con un organico di qualità. Tra i giocatori più attesi ci sono Dybala, Soulé, Svilar, El Shaarawy e l’incognita in attacco rappresentata dal ballottaggio Dovbyk-Ferguson. Per la squadra di Baroni si preannuncia dunque una vera montagna da scalare. Il mister dovrà studiare una strategia capace di contenere l'armata romanista e, al tempo stesso, trovare il modo di colpire. In difesa, oltre alla coppia già rodata Maripan-Coco, Baroni può contare su Masina, che però non ha convinto nella partita contro l’Inter. Un’altra opzione è il ritrovato Ismajli, ex Empoli, che attende ancora il debutto in una partita ufficiale con la maglia granata.