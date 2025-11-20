Sondaggio – Chi volete in attacco contro il Como?

Indicate i due attaccanti che vorreste titolari nella gara di lunedì con i lariani

Matteo Curreri 20 novembre - 17:00

La sosta per le nazionali ha portato buone notizie da diversi giocatori: Vlasic, Asllani e Ilkhan hanno trovato il gol. Ma non per tutti è andata a gonfie vele. Ivan Ilic, ad esempio, è uscito anticipatamente dalla gara con l'Inghilterra e ha riportato un infortunio al ginocchio. Come il serbo, però, c’è anche chi è andato ko pur senza partecipare alle gare internazionali, rimanendo ad allenarsi al Filadelfia. Si tratta di Giovanni Simeone che, a seguito di uno scontro in allenamento, ha rimediato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra e starà fuori per circa 30-40 giorni. Una brutta tegola per Baroni, che perde un vero e proprio totem in attacco: con la sua grinta e qualità dava un apporto non indifferente ai granata.

Ma da un totem che esce potrebbe rientrarne un altro, e si tratta di Duván Zapata. Il colombiano, dopo il lungo infortunio, non ha ancora trovato continuità nel minutaggio: fin qui soltanto un’ora di gioco in tutta la stagione (61'), sempre subentrando nelle ultime cinque uscite, dopo le due esclusioni successive all’errore dal dischetto contro l’Atalanta. All’epoca il colombiano era apparso zoppicante, lontano da un recupero completo. Oggi, invece, le sue condizioni stanno migliorando e il ko di Simeone potrebbe accelerare il suo rientro a pieno regime. Ora c’è curiosità nel capire se la sosta gli abbia già permesso di lavorare per candidarsi alla titolarità nella prossima sfida con il Como, in programma lunedì. È già pronto per caricarsi la squadra sulle spalle? Di certo sarebbe il sostituto ideale del Cholito.

L’alternativa è infatti la coppia Adams–Ngonge. Lo scozzese, che la scorsa stagione si è già caricato sulle spalle il peso offensivo dei granata proprio per l’assenza del colombiano, ha caratteristiche più da seconda punta. La coppia Adams–Ngonge è già stata testata a Bologna e con buona probabilità sarà riproposta. È la scelta giusta, oppure preferireste – pur rischiando qualcosa – il peso specifico di Zapata fin dalla sfida con il Como? Votate: avete due opzioni per scegliere la migliore coppia offensiva.