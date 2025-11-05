Sondaggio – Derby della Mole: come finisce?

Mancano pochi giorni al derby della Mole, una sfida che per i tifosi del Torino ha da sempre un sapore speciale. Anche perché, nei vent’anni di presidenza di Urbano Cairo, i numeri sono impietosi: una sola vittoria granata. Numeri alla mano: è il derby più sbilanciato d’Europa, almeno sul piano dei risultati. Eppure, c’è ancora chi trova la forza di essere fiducioso. La Juventus è una squadra in fase di ricostruzione: dopo l’esonero di Tudor, ha puntato sull’esperienza di Luciano Spalletti. Il Torino, dal canto suo, sembra aver finalmente trovato una propria identità, mostrando grinta, carattere e la capacità di non arrendersi, anche quando la partita si mette in salita. Insomma, senza troppi giri di parole: riuscirà il Toro a tornare alla vittoria nel derby? Diteci la vostra rispondendo al sondaggio qui sotto.