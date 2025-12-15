Sondaggio: Djidji si candida a un ritorno al Torino, lo rivorreste?

Il reparto difensivo è sicuramente uno dei primi temi legati alla rosa del Torino su cui si guarda in vista di gennaio. La costruzione estiva della squadra da affidare a Marco Baroni ha mostrato alcune carenze, soprattutto di tipo organizzativo. Tutti sapevano che da metà dicembre fino a una data di gennaio ancora sconosciuta il Torino non avrebbe potuto fare affidamento su Saul Coco e Adam Masina, così come sul continuo flirt negativo con gli infortuni di Ardian Ismajli. Una delle ultime eredità di Davide Vagnati e del suo operato di cinque anni e mezzo. Un periodo condiviso in parte anche con un giocatore come Koffi Djidji, che sotto la sua gestione, nel giugno 2024, non è stato più confermato al Torino. Una scelta che, a dire del difensore francese, è stata sbilanciata e non concordata: ci sarebbero stati dei problemi con l’ex direttore tecnico, mentre l’ex Nantes avrebbe voluto continuare la sua esperienza in granata. Ma a suo dire, all'epoca non c'era stata nessuna proposta di rinnovo.