Sondaggio: Djidji si candida a un ritorno al Torino, lo rivorreste?

Il reparto difensivo è sicuramente uno dei primi temi legati alla rosa del Torino su cui si guarda in vista di gennaio. La costruzione estiva della squadra da affidare a Marco Baroni ha mostrato alcune carenze, soprattutto di tipo organizzativo. Tutti sapevano che da metà dicembre fino a una data di gennaio ancora sconosciuta il Torino non avrebbe potuto fare affidamento su Saul Coco e Adam Masina, così come sul continuo flirt negativo con gli infortuni di Ardian Ismajli. Una delle ultime eredità di Davide Vagnati e del suo operato di cinque anni e mezzo. Un periodo condiviso in parte anche con un giocatore come Koffi Djidji, che sotto la sua gestione, nel giugno 2024, non è stato più confermato al Torino. Una scelta che, a dire del difensore francese, è stata sbilanciata e non concordata: ci sarebbero stati dei problemi con l’ex direttore tecnico, mentre l’ex Nantes avrebbe voluto continuare la sua esperienza in granata. Ma a suo dire, all'epoca non c'era stata nessuna proposta di rinnovo.
Djidji da quel momento è ancora alla ricerca di una nuova squadra, dopo aver già trascorso un’intera stagione lontano dal calcio professionistico. Ieri, nella stessa intervista in cui ha affrontato il tema del suo addio, ha espresso il suo parere anche sul reinserimento di Gianluca Petrachi nell’organigramma societario. È stato lui a portarlo a Torino dalla Ligue 1 e ora Djidji non esclude che possa ricondurlo nuovamente in granata: «Magari, vediamo cosa pensa il Direttore. Io sarei pronto a dare tutto, voglio tornare e mi manca il campo».
Una candidatura spontanea che suona come un appello per ottenere una nuova opportunità, dopo la recente esperienza nella King’s League. E voi, cosa ne pensate: vi stuzzicherebbe come suggestione il ritorno del classe ’92? Fatecelo sapere qui sotto.
