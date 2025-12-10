Sondaggio – Fuori Vagnati, dentro Petrachi: mossa giusta di Cairo?

Novità importante in casa granata a poche settimane dall’apertura del mercato di gennaio. La stagione 2025-2026 del Torino finora ha deluso: i pochi gol e i punti risicati erano inizialmente giustificati dalle difficoltà del calendario, ma con il passare delle giornate le fragilità della squadra sono emerse in modo sempre più evidente. Ad oggi, mercoledì 10 gennaio, il Torino arriva da tre sconfitte consecutive e vanta la peggior difesa del campionato: Davide Vagnati ha pagato il prezzo delle prestazioni negative ed è stato esonerato dal ruolo di direttore sportivo. Il suo posto è stato affidato a un ritorno di peso: Gianluca Petrachi, già direttore sportivo del club granata per nove anni prima di trasferirsi a Roma, sponda giallorossa. Ora la palla passa ai tifosi: Cairo ha fatto la scelta giusta? Rispondete al sondaggio qui sotto.