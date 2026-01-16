Il capitano spacca a metà la tifoseria granata. Dopo l'infortunio dell'inizio della scorsa stagione rimediato a San Siro contro l'Inter, Duvan Zapata è rientrato a vestire la maglia del Toro con continuità soltanto da poche settimane. Finora, decisamente più ombre che luci. Il colombiano, che viaggia sui 34 anni, è apparso, sul piano fisico, un lontano parente di quello ammirato il primo anno alla corte di Juric e soprattutto in maglia Atalanta, al punto da chiedersi quanto la sua presenza in squadra possa rivelarsi utile in questa seconda metà di campionato. Per Baroni, complice la concorrenza di Simeone e Adams, non è più un titolarissimo e le immagini del suo ritorno a Bergamo, con la sostituzione tutt'altro che gradita dal centravanti granata, hanno sicuramente fatto discutere.
Sondaggio
Sondaggio – Cessione Zapata? I tifosi del Toro si spaccano a metà
Ma Duvan sembra tutt'altro che un corpo estraneo alla squadra, anzi. E' stato uno dei giocatori mostratisi più entusiasti nell'esultanza ai gol che hanno piegato la Roma in Coppa Italia. Tanto da mettere la parola fine su eventuali mal di pancia e non detti con l'allenatore. Ma, nonostante ciò, quello che fino a qualche mese fa sembrava eresia, con il contratto rinnovato fino al 2027 durante il periodo della riabilitazione, ad oggi potrebbe essere clamorosamente un tema da affrontare. Secondo il sondaggio proposto dalla redazione di Toro News, la tifoseria granata è spaccata in due riguardo un'eventuale partenza dell'attaccante, sondato in queste settimane da alcune squadre di Serie A. Il 52% dei votanti crede infatti che una sua cessione possa essere un’opzione da non trascurare durante questa sessione di mercato, mentre il 48% ritiene che una permanenza di Zapata possa essere un fattore positivo, quanto meno per i prossimi 6 mesi, sia in campo che nello spogliatoio.
