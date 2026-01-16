Sondaggio – Cessione Zapata? I tifosi del Toro si spaccano a metà

Il capitano spacca a metà la tifoseria granata. Dopo l'infortunio dell'inizio della scorsa stagione rimediato a San Siro contro l'Inter, Duvan Zapata è rientrato a vestire la maglia del Toro con continuità soltanto da poche settimane. Finora, decisamente più ombre che luci. Il colombiano, che viaggia sui 34 anni, è apparso, sul piano fisico, un lontano parente di quello ammirato il primo anno alla corte di Juric e soprattutto in maglia Atalanta, al punto da chiedersi quanto la sua presenza in squadra possa rivelarsi utile in questa seconda metà di campionato. Per Baroni, complice la concorrenza di Simeone e Adams, non è più un titolarissimo e le immagini del suo ritorno a Bergamo, con la sostituzione tutt'altro che gradita dal centravanti granata, hanno sicuramente fatto discutere.