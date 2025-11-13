Sondaggio – Israel o Paleari, chi schierare tra i pali?

25 anni, ex Sporting Lisbona, Franco Israel è arrivato a Torino carico, ma in punta di piedi. A inizio stagione ha debuttato in una gara da dimenticare, subendo cinque gol da un’Inter semplicemente inarrestabile. Le responsabilità, però, non erano tanto sue quanto di una squadra che sembrava non essere neanche scesa in campo. Da lì in avanti, il portiere uruguaiano ha intrapreso un percorso di crescita costante, fatto di buone prestazioni, interventi decisivi e una sempre maggiore sicurezza trasmessa ai compagni. Da segnalare, in particolare, il cleansheet contro il Napoli di Conte, in una gara in cui Israel ha mostrato personalità e attenzione, nonostante l’ammonizione rimediata. Poi l’infortunio, arrivato prima della sfida con il Genoa, che lo ha costretto ai box e ha aperto la strada a Paleari. Il 33enne, già autore di una prova discreta in Coppa Italia, ha colto l’occasione: provvidenziale contro il Genoa, si è ripetuto con ottime prestazioni contro Bologna, Pisa e soprattutto Juventus. Poche partite, sì, ma piene di grinta e parate spettacolari, seppur con qualche sbavatura e rischio di troppo. Baroni ha più volte detto no alle gerarchie, quindi ora deve capire chi è più pronto per difendere la porta, guidare la difesa e dare sicurezza ai compagni. Insomma, di dubbi così ne vorremo avere di più. La palla passa a voi lettori di Toro News: alla luce delle buone prestazioni di entrambi, chi dovrebbe essere titolare?