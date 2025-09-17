Sondaggio – Quale modulo schierare con l’Atalanta?

Il Torino è alla ricerca di una direzione precisa e, nelle ultime settimane, ha sperimentato molto per trovare la strada su cui impostare il campionato. I cambi di modulo sono stati frequenti: dalla difesa a quattro alla retroguardia a tre, dal trequartista con due mediani a un centrocampo più compatto e in linea. Un percorso che racconta la volontà di crescere, ma anche la necessità di mettere ordine. I risultati, infatti, sono stati alterni: convincenti le prove con Roma e Fiorentina, meno quelle con il Modena e soprattutto contro l’Inter. Il ritorno di Ismajli e l’arrivo di Asllani hanno aggiunto nuove soluzioni al mazzo di Baroni, e ora all’orizzonte c’è l’Atalanta di Juric, altro avversario pericoloso. La domanda, allora, è semplice: quale modulo dovrebbe scegliere il Toro?