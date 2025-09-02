Sondaggio – Quale voto merita il mercato estivo del Torino?

Torino, acquisti e cessioni del mercato estivo

Sul fronte degli acquisti, la società ha lavorato quasi in ogni reparto. In porta è arrivato Israel, in difesa Ismajli e sull’out mancino Nkounkou, ingaggiato proprio nell’ultimo giorno. A centrocampo sono approdati Asllani e Anjorin, giovani ma già con esperienze importanti in Serie A. Nel reparto offensivo sono arrivati Ngonge e Aboukhlal sugli esterni, oltre a Simeone, che da anni veniva accostato ai granata. Sul piano delle uscite, il Torino ha salutato diversi protagonisti delle ultime stagioni. Tra i titolari hanno lasciato la squadra Ricci e Vanja Milinković-Savić, trasferimenti che hanno inevitabilmente inciso sul cuore della formazione e alterato di non poco gli equilibri. A questi si aggiungono le partenze di Sanabria, Walukiewicz, Seck e Donnarumma, mentre i giovani Bianay Balcot e Ciammaglichella sono stati ceduti in prestito secco per trovare spazio e minuti lontano da Torino. Il club ha quindi modificato profondamente la rosa a disposizione di Baroni, andando a toccare quasi ogni reparto. La sensazione è che il Torino abbia cambiato tanto, ma senza colmare diverse reali lacune: in particolare in difesa sembra mancare un centrale di spessore che possa garantire stabilità. La Redazione chiede ora ai propri lettori di esprimersi, assegnando una valutazione al mercato svolto dal Torino quest'estate.