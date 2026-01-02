Sondaggio – Quanti acquisti deve fare il Torino nel mercato invernale?

Nella mezzanotte di oggi è scoccata l’ora “X”. Il calciomercato torna ufficialmente nel vivo con l’apertura della sessione invernale, e il Toro è chiamato a svolgere diverse operazioni. Rispetto alla scorsa estate c’è una novità, che riguarda innanzitutto chi condurrà le trattative: Gianluca Petrachi, che il 10 dicembre ha preso il posto di Davide Vagnati. Starà ora alla vecchia conoscenza granata ricalarsi nel presente per risolvere alcune questioni e tappare qualche buco. Non sarà semplice: difficile rivedere quanto accaduto nel 2010, con la pluricitata rivoluzione dei peones. Altra categoria, altro contesto e altra era calcistica.