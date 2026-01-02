Nella mezzanotte di oggi è scoccata l’ora “X”. Il calciomercato torna ufficialmente nel vivo con l’apertura della sessione invernale, e il Toro è chiamato a svolgere diverse operazioni. Rispetto alla scorsa estate c’è una novità, che riguarda innanzitutto chi condurrà le trattative: Gianluca Petrachi, che il 10 dicembre ha preso il posto di Davide Vagnati. Starà ora alla vecchia conoscenza granata ricalarsi nel presente per risolvere alcune questioni e tappare qualche buco. Non sarà semplice: difficile rivedere quanto accaduto nel 2010, con la pluricitata rivoluzione dei peones. Altra categoria, altro contesto e altra era calcistica.
SONDAGGIO
Sondaggio – Quanti acquisti deve fare il Torino nel mercato invernale?
L’obiettivo sarà quello di limitare i danni di quanto avvenuto tra giugno e agosto, con diversi acquisti che oggi non risultano più funzionali alla causa, per poi puntellare la rosa nelle sue lacune più evidenti. Ed è qui che si vedrà se Petrachi sarà fin da subito in grado di segnare un punto di discontinuità rispetto alla precedente gestione. Ora viene il bello, e solo il 2 febbraio, giorno di chiusura del mercato, potremo trarre le somme. Intanto vi chiediamo un parere su ciò che potrà accadere da qui in avanti, nelle prossime settimane, e su come il Toro, secondo i vostri parametri, dovrebbe muoversi. Qual è il numero di acquisti che i granata dovrebbero concludere per dare uno slancio alla stagione? Fatecelo sapere qui sotto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA