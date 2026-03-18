Sondaggio: Simeone, Adams o Zapata, chi resta fuori contro il Milan?

Tre attaccanti in forma per due maglie: chi parte dalla panchina?

Matteo Curreri Redattore 18 marzo - 13:43

Una scorpacciata di gol inedita da qualche stagione. Era dal 2021 che il Torino non riusciva a segnare quattro volte nella stessa partita contro una squadra avversaria. Reti, quelle realizzate contro il Parma, che assumono anche un importante valore simbolico. Soprattutto se si considera chi ha aperto le marcature e chi ha chiuso definitivamente i giochi: Giovanni Simeone e Duvan Zapata. Il primo sorprendendo un goffo Suzuki, il secondo con una grande conclusione da fuori area. Una continuità rispetto a quanto visto nella precedente gara al Grande Torino, all’esordio di D’Aversa in panchina contro la Lazio: anche in quel caso le reti erano state firmate dal duo sudamericano. In generale, non si può che parlare positivamente del reparto offensivo da quando è arrivato il nuovo tecnico, tanto da chiedersi cosa non funzionasse prima per valorizzare un attacco che, ai nastri di partenza, doveva trascinare i granata.

Così non è stato, e ora si spera in una definitiva inversione di tendenza. Il prossimo test sarà contro il Milan e, per Duvan Zapata, si tratta di una partita dal significato particolare. Contro i rossoneri, all’andata, è infatti arrivata la rete che mancava proprio da quella sfortunata serata di ottobre 2024, quando dopo aver segnato all’Inter, al Meazza, si ruppe il crociato. Tornare al gol significherebbe chiudere il cerchio.

Tuttavia, come già accaduto contro il Parma, la sua presenza non è scontata, anche perché da due partite è tornato un altro elemento, Ché Adams, che dopo aver fornito assist punta a ritrovare la via della rete. Finora, l’unico imprescindibile per D’Aversa è stato il Cholito; resta da capire cosa accadrà in vista della sfida di San Siro.

Per il tecnico ci saranno dunque delle scelte da compiere. Lo chiediamo prima a voi: chi dei tre sareste disposti a sacrificare contro i rossoneri? Fatecelo sapere votando qui sotto.