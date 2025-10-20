Sondaggio – Simeone segna ma non esulta: che ne pensano i tifosi?

Il gol del Cholito trascina il Torino contro il Napoli: i granata vincono 1-0 una partita difficile e conquistano tre punti preziosi per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. La rete di Giovanni Simeone racconta molto: il suo ottimo momento di forma, la voglia di lasciare il segno con la nuova maglia, ma anche il rispetto per la sua ex squadra. Eppure, nel momento della gioia, l’attaccante ha scelto la via della discrezione. Nessuna esultanza, solo un abbraccio ai compagni. Se, da un lato, è comprensibile non festeggiare contro il proprio passato, dall’altro è un peccato privare i tifosi di un’esultanza, soprattutto quando si gioca davanti al proprio pubblico. Tra i sostenitori granata, le opinioni si dividono: c’è chi si è detto deluso dal gesto e rammaricato per la mancata esultanza, e chi invece preferisce godersi il risultato, rispettando la scelta personale dell'attaccante argentino. Oggi vogliamo sentire la vostra opinione: vi ha turbato la scelta del Cholito oppure avete apprezzato il suo rispetto per il Napoli? Diteci la vostra rispondendo al sondaggio qui sotto!