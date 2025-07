Sondaggio – Vi piace la nuova maglia Home del Torino per il 2025/26?

Il Torino questa mattina ha presentato la nuova maglia Home per la stagione 2025/2026 (QUI i dettagli) che anche quest'anno sarà targata Joma. La maglia - totalmente granata - debutterà ufficialmente sabato 26 luglio nella seconda amichevole stagionale contro la Cremonese che si disputerà a Prato allo Stelvio alle ore 16.00. La maglia home è composta al 100% da materiale riciclato: all'interno del colletto c'è il claim "Sei tutto per me", mentre nella parte posteriore è presente la scritta "TORINO FC 1906”. Ora chiediamo a voi lettori, vi piace la nuova maglia Home che il Torino indosserà nella stagione 2025/2026?