Toro, le sfide prima di Natale: il sondaggio racconta la preoccupazione dei tifosi

Mancano solo quattro partite da qui a Natale: il Toro affronterà domenica il Lecce in trasferta, poi il solido Milan allegriano e la Cremonese in casa, per chiudere il 21 dicembre ancora ancora in trasfera contro il Sassuolo. Quattro impegni ostici, soprattutto quello con il Milan. La squadra granata arriva dal brusco stop del 1-5 casalingo contro il Como, che per 45 minuti ha fatto ciò che voleva senza incontrare resistenza. Eppure, prima di questa caduta, il Toro aveva costruito una striscia di risultati utili consecutivi, dopo un periodo complicato in cui si erano spesi tempo ed energie per raddrizzare una rotta preoccupante.

Queste gare saranno test importanti, e il risultato del nostro sondaggio mostra una preoccupazione tornata a farsi sentire tra i lettori di Toro News. Ben il 50% dei votanti ritiene che la squadra porterà a casa tra i 3 e i 6 punti. Il 23,74% si è mostrato ancora più pessimista, crocettando la casella "Da 0 a 3". Solo il 4,14% ha osato sognare in grande, ipotizzando un bottino tra i 9 e i 12 punti, mentre un più prudente 22,12% ha selezionato l’opzione “Da 6 a 9”.