Toro News Award 2025/2026: Adams il migliore con la Lazio, secondo Nkounkou

Un 3-3 più che rocambolesco quello maturato sabato scorso allo Stadio Olimpico. I granata sono andati a un passo dal bis all’Olimpico, ma, per una grave sbavatura individuale, si sono dovuti accontentare di un pareggio che, per come è maturato, sa un po’ di sconfitta. Note liete arrivano dai tre gol siglati, che in una sola partita superano il bottino delle prime cinque giornate; tuttavia, sono gli altri tre gol, quelli della Lazio, a certificare una fragilità endemica. La squadra è con Baroni, ma servirà mettere una pezza all’emorragia di tredici reti incassate in sei uscite e, soprattutto, trovare un’identità precisa, che al momento manca. Contro il Napoli, dopo la sosta, servirà una prestazione combattiva.