Un 3-3 più che rocambolesco quello maturato sabato scorso allo Stadio Olimpico. I granata sono andati a un passo dal bis all’Olimpico, ma, per una grave sbavatura individuale, si sono dovuti accontentare di un pareggio che, per come è maturato, sa un po’ di sconfitta. Note liete arrivano dai tre gol siglati, che in una sola partita superano il bottino delle prime cinque giornate; tuttavia, sono gli altri tre gol, quelli della Lazio, a certificare una fragilità endemica. La squadra è con Baroni, ma servirà mettere una pezza all’emorragia di tredici reti incassate in sei uscite e, soprattutto, trovare un’identità precisa, che al momento manca. Contro il Napoli, dopo la sosta, servirà una prestazione combattiva.
SONDAGGI
Toro News Award 2025/2026: Adams il migliore con la Lazio, secondo Nkounkou
Dopo il match contro la Lazio abbiamo chiesto ai lettori di individuare il miglior granata dell’incontro, per capire di chi abbiano gradito maggiormente la prestazione individuale. Con il 50% dei voti, Ché Adams è risultato il miglior granata del match, ottenendo cinque punti. Al secondo posto, come a Parma, Nils Nkounkou con il 45%. Completa il podio Marcus Pedersen con il 34%.
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
12 PUNTI: Simeone
8 PUNTI: Maripan
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Nkounkou
5 PUNTI: Ilkhan
5 PUNTI: Ngonge
5 PUNTI: Adams
4 PUNTI: Vlasic
1 PUNTO: Pedersen
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA