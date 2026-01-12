Appena entrato in campo contro l'Atalanta, Emirhan Ilkhan ha subito mostrato grinta e carattere. Forse con po' troppa foga, dato che ha ricevuto un cartellino giallo nel giro di pochi minuti, che tuttavia non ha condizionato la sua prestazione nel rettangolo verde. Il centrocampista ha dato al gioco una frizzantina vivacità, verticalizzando e partecipando alle occasioni rendendo i compagni pericolosi. Per questo, nonostante i granata siano usciti da Bergamo sconfitti per 2-0, Ilkhan è stato premiato dai lettori di Toro News come il migliore tra i suoi. La partita, va detto, è stata opaca, almeno fino all'ultima mezz'ora di gioco. Prima l'Atalanta ha tenuto in mano la situazione, anestetizzando ogni tentativo del Torino di rendersi pericoloso. I cambi hanno fatto la differenza. Nell'ultimo sondaggio, i tifosi hanno votato anche per l'estremo difensore Alberto Paleari - che ha raggiunto il secondo posto - e, così come per Ilkhan, per un altro ingresso dalla panchina: l'attaccante argentino Simeone, arrivato al terzo posto. Ecco quindi come cambia la classifica totale: Vlasic rimane primo a 37 punti, Simeone ne guadagna uno e stacca da Adams, raggiungendo il secondo posto in solitaria. Con i tre punti di oggi, Paleari agguanta Maripan al quarto posto, mentre con i cinque punti Ilkhan rimane al quinto posto, ma accorcia le distanze con il gradino superiore.
sondaggi
Toro News Award 2025/2026: con l’Atalanta bene Ilkhan nonostante la sconfitta
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
37 PUNTI: Vlasic
21 PUNTI: Simeone
20 PUNTI: Adams
19 PUNTI: Maripan, Paleari
16 PUNTI: Ilkhan
8 PUNTI: Israel, Casadei
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata
4 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze
1 PUNTO: Ismajli, Aboukhlal
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA