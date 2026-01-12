Toro News Award 2025/2026: con l’Atalanta bene Ilkhan nonostante la sconfitta

Appena entrato in campo contro l'Atalanta, Emirhan Ilkhan ha subito mostrato grinta e carattere. Forse con po' troppa foga, dato che ha ricevuto un cartellino giallo nel giro di pochi minuti, che tuttavia non ha condizionato la sua prestazione nel rettangolo verde. Il centrocampista ha dato al gioco una frizzantina vivacità, verticalizzando e partecipando alle occasioni rendendo i compagni pericolosi. Per questo, nonostante i granata siano usciti da Bergamo sconfitti per 2-0, Ilkhan è stato premiato dai lettori di Toro News come il migliore tra i suoi. La partita, va detto, è stata opaca, almeno fino all'ultima mezz'ora di gioco. Prima l'Atalanta ha tenuto in mano la situazione, anestetizzando ogni tentativo del Torino di rendersi pericoloso. I cambi hanno fatto la differenza. Nell'ultimo sondaggio, i tifosi hanno votato anche per l'estremo difensore Alberto Paleari - che ha raggiunto il secondo posto - e, così come per Ilkhan, per un altro ingresso dalla panchina: l'attaccante argentino Simeone, arrivato al terzo posto. Ecco quindi come cambia la classifica totale: Vlasic rimane primo a 37 punti, Simeone ne guadagna uno e stacca da Adams, raggiungendo il secondo posto in solitaria. Con i tre punti di oggi, Paleari agguanta Maripan al quarto posto, mentre con i cinque punti Ilkhan rimane al quinto posto, ma accorcia le distanze con il gradino superiore.