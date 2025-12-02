Prestazione sottotono per tutta la squadra granata, soprattutto nei primi minuti, quando gli uomini di Baroni hanno interpretato la partita del Via del Mare in modo confuso e disordinato. Ancora più grave è stata la mancanza di grinta. L’ingresso di capitan Zapata ha risvegliato la squadra, ma nonostante ciò il Torino ha continuato a commettere sbavature ed errori che non hanno permesso di portare a casa neanche un punto. Come dopo ogni partita, anche al termine di Lecce-Torino noi di Toro News abbiamo chiesto ai lettori un giudizio sulle prestazioni dei granata, dando la possibilità di scegliere i due giocatori più meritevoli. Il risultato del sondaggio parla chiaro: a primeggiare è stato ancora una volta Ché Adams, autore del gol del 2-1 che ha rimesso in partita i compagni. Con lui salgono sul podio anche Vlasic e Coco, rispettivamente secondo e terzo. Il centrocampista si è distinto per alcune fiammate e per il bel recupero con dribbling e assist; il difensore, invece, ha offerto una prova nel complesso solida, confermandosi il migliore del terzetto arretrato. Per il Toro News Award ci sono quindi delle novità. Adams raggiunge al secondo posto Paleari e Maripan a 15 punti; Vlasic agguanta il terzo posto in solitaria con 12 punti; Coco si avvicina a Ilkhan con 4 punti.
sondaggio
Toro News Award 2025/2026: nel nulla di Lecce spicca Adams
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
20 PUNTI: Simeone
15 PUNTI: Paleari, Maripan, Adams
12 PUNTI: Vlasic
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou
5 PUNTI: Ilkhan
4 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Casadei, Zapata
2 PUNTI: Pedersen, Tameze
1 PUNTO: Ismajli
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
