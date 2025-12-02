Toro News Award 2025/2026: nel nulla di Lecce spicca Adams

Prestazione sottotono per tutta la squadra granata, soprattutto nei primi minuti, quando gli uomini di Baroni hanno interpretato la partita del Via del Mare in modo confuso e disordinato. Ancora più grave è stata la mancanza di grinta. L’ingresso di capitan Zapata ha risvegliato la squadra, ma nonostante ciò il Torino ha continuato a commettere sbavature ed errori che non hanno permesso di portare a casa neanche un punto. Come dopo ogni partita, anche al termine di Lecce-Torino noi di Toro News abbiamo chiesto ai lettori un giudizio sulle prestazioni dei granata, dando la possibilità di scegliere i due giocatori più meritevoli. Il risultato del sondaggio parla chiaro: a primeggiare è stato ancora una volta Ché Adams, autore del gol del 2-1 che ha rimesso in partita i compagni. Con lui salgono sul podio anche Vlasic e Coco, rispettivamente secondo e terzo. Il centrocampista si è distinto per alcune fiammate e per il bel recupero con dribbling e assist; il difensore, invece, ha offerto una prova nel complesso solida, confermandosi il migliore del terzetto arretrato. Per il Toro News Award ci sono quindi delle novità. Adams raggiunge al secondo posto Paleari e Maripan a 15 punti; Vlasic agguanta il terzo posto in solitaria con 12 punti; Coco si avvicina a Ilkhan con 4 punti.