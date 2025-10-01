Toro News Award 2025/2026: Ngonge il migliore con il Parma, secondo Nkounkou

I risultati delle votazioni dei lettori di Toro News e la classifica aggiornata dopo la quinta giornata di campionato

Matteo Curreri 1 ottobre - 10:03

Il k.o. incassato per 2-1 al Tardini è lo specchio delle difficoltà di questo inizio di stagione: un Toro che offre anche discrete prestazioni per tratti del match, ma si rivela in fin dei conti inconcludente e incapace di reagire alle difficoltà. Una fragilità di cui Mateo Pellegrino se n'è approfittato segnando due gol, com'era già avvenuto lo scorso marzo, che hanno reso vana la rete di di pregevole fattura di Cyril Ngonge, protagonista di una serata ispirata. Alla fine il Toro torna a casa ancora a mani vuote, con tanta paura sul prosieguo della stagione. Servirà un segnale importante all'Olimpico contro la Lazio, dove Marco Baroni torna dopo il recente passato biancoceleste cercando risposte sul presente e il futuro sulla panchina granata.

Dopo il match contro il Parma abbiamo chiesto ai lettori di individuare il miglior granata del match, per capire di chi, seppur dopo una serata dal risultato insoddisfacente, abbiate gradito la prestazione individuale. Col 66% dei voti Cyril Ngonge è risultato il miglior granata del match, ottenendo cinque punti. Alle sue spalle Nkounkou con il 33% delle preferenze, mentre completa il podio Franco Israel con il 29%.

Le regole del Toro News Award — Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica — 12 PUNTI: Simeone

8 PUNTI: Maripan

8 PUNTI: Israel

5 PUNTI: Ilkhan

5 PUNTI: Ngonge

4 PUNTI: Vlasic

3 PUNTI: Nkounkou

L'albo d'oro del Toro News Award — 2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.