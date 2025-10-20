Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore con il Napoli, Coco secondo

È stata una partita combattuta quella tra Torino e Napoli, decisa da un 1-0 che ha premiato i granata davanti al proprio pubblico. Gli uomini di Baroni hanno disputato una gara di grande sacrificio, riuscendo a chiudere gli spazi e a limitare le manovre offensive del Napoli. Gli azzurri, dal canto loro, possono recriminare per le occasioni sprecate, clamorose quelle di De Bruyne ed Elmas, entrambi incapaci di concretizzare due veri e propri rigori in movimento. Il Torino, però, ha avuto il merito di mantenere alta la concentrazione fino alla fine, conquistando un preziosissimo clean sheet, nonostante il gol annullato al Napoli nel recupero. Un risultato importante, soprattutto dopo le troppe reti incassate nelle ultime settimane. La difesa ha retto bene nonostante l’assenza pesante di Ismajli, ottime le prove da parte di Maripan e Coco, così come di Tameze, schierato ancora una volta da braccetto, ruolo in cui aveva già convinto in passato. A decidere l’incontro è stato il gol di Simeone, che ha regalato tre punti fondamentali al Toro e riportato entusiasmo in un gruppo che vuole risalire la classifica.