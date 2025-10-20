Toro News
Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore con il Napoli, Coco secondo

I risultati delle votazioni dei lettori di Toro News e la classifica aggiornata dopo la settima giornata di campionato
Andrea Croveri

È stata una partita combattuta quella tra Torino e Napoli, decisa da un 1-0 che ha premiato i granata davanti al proprio pubblico. Gli uomini di Baroni hanno disputato una gara di grande sacrificio, riuscendo a chiudere gli spazi e a limitare le manovre offensive del Napoli. Gli azzurri, dal canto loro, possono recriminare per le occasioni sprecate, clamorose quelle di De Bruyne ed Elmas, entrambi incapaci di concretizzare due veri e propri rigori in movimento. Il Torino, però, ha avuto il merito di mantenere alta la concentrazione fino alla fine, conquistando un preziosissimo clean sheet, nonostante il gol annullato al Napoli nel recupero. Un risultato importante, soprattutto dopo le troppe reti incassate nelle ultime settimane. La difesa ha retto bene nonostante l’assenza pesante di Ismajli, ottime le prove da parte di Maripan e Coco, così come di Tameze, schierato ancora una volta da braccetto, ruolo in cui aveva già convinto in passato. A decidere l’incontro è stato il gol di Simeone, che ha regalato tre punti fondamentali al Toro e riportato entusiasmo in un gruppo che vuole risalire la classifica.

Dopo il match abbiamo chiesto ai lettori di individuare il miglior granata sceso in campo. Con il 73.39% dei voti, Giovanni Simeone è salito al primo posto del podio, ottenendo cinque punti. Saul Coco guadagna tre punti, salendo per la prima volta sul podio, al secondo posto, con il 37.21%. Medaglia di bronzo per Adrien Tameze con il 19.54%, un punto per lui, il primo di questa edizione.

Le regole del Toro News Award

—  

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

—  

17 PUNTI: Simeone

8 PUNTI: Maripan

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Nkounkou

5 PUNTI: Ilkhan

5 PUNTI: Ngonge

5 PUNTI: Adams

4 PUNTI: Vlasic

3 PUNTI: Coco

1 PUNTO: Tameze

1 PUNTO: Pedersen

L'albo d'oro del Toro News Award

—  

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

