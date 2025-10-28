Toro News Award 2025/2026: trionfo per Paleari, alle sue spalle c’è Maripan

I risultati delle votazioni dei lettori di Toro News e la classifica aggiornata dopo l'ottava giornata di campionato

Matteo Curreri 28 ottobre - 10:00

Il Toro, dopo la vittoria casalinga contro il Napoli, si è confermato ancora davanti al suo pubblico nel lunch match con il Genoa, valevole per l'ottava giornata di campionato. I granata sono riusciti nell'impresa di dare continuità e presentarsi al meglio a un trittico di partite in una settimana che dirà molto delle ambizioni di questa stagione. La squadra di Baroni, dopo aver chiuso la prima frazione sotto di una rete a firma di Thorsby, nel secondo è riuscita a ribaltarla con l'autogol di Sabelli, il gol di Maripan al 90' e lo zampino di Paleari, miracoloso nel finale con due interventi salva risultato.

Dopo il match abbiamo chiesto ai lettori di individuare il miglior granata sceso in campo e i risultati mostrano una vittoria schiacciante di Alberto Paleari. Il portiere granata è stato scelto dall'87.95% dei votanti. Dietro, percentuale alta anche per Guillermo Maripan, secondo con il 70.94% dei voti. Chiude il podio Cyril Ngonge con un 9.75%. Entrata in pompa magna in classifica per Paleari, che ottiene cinque punti e raggiunge Ilkhan e Adams. Sale a 6, al pari di Nkounkou, invece Ngonge. Guillermo Maripan stacca invece Israel e va a piazzarsi in solitaria al secondo posto a quota 11. Resta in vetta a 17 Giovanni Simeone.

Le regole del Toro News Award — Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica — 17 PUNTI: Simeone

11 PUNTI: Maripan

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Nkounkou

6 PUNTI: Ngonge

5 PUNTI: Ilkhan

5 PUNTI: Adams

5 PUNTI: Paleari

4 PUNTI: Vlasic

3 PUNTI: Coco

1 PUNTO: Tameze

1 PUNTO: Pedersen

L'albo d'oro del Toro News Award — 2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.