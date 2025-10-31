Dopo due vittorie consecutive, il Torino ottiene al Dall’Ara un punto importante, che gli consente di proseguire la serie positiva e di mantenere ancora una volta la porta inviolata. Una partita caratterizzata da un’ottima tenuta difensiva dei granata, che hanno cercato di colpire in ripartenza. Un’occasione nel primo tempo con Adams, non sfruttata, avrebbe potuto regalare oggi il terzo successo di fila. Ma la traversa non ha permesso ai granata di sfatare un tabù che dura dal 2019.Ora l’attenzione è rivolta all’ultimo appuntamento di una settimana fitta di impegni, che vedrà i granata ospitare il Pisa. Ma prima andiamo a scoprire i risultati del nostro sondaggio sui migliori giocatori granata del match contro il Bologna.
Toro News Award 2025/2026: vince ancora Paleari, secondo Casadei
A chiudere in vetta tra le preferenze dei votanti è, come contro il Genoa, Alberto Paleari, con il 64,30% dei voti. A seguire Cesare Casadei, che entra per la prima volta in classifica in questa stagione con il 48,13% dei voti. Si piazza terzo Guillermo Maripan, con il 33,75% dei voti. La classifica complessiva vede ancora al primo posto Simeone con 17 punti; Maripan accorcia a meno cinque, mentre terzo è ora Paleari, con 10 punti.
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
17 PUNTI: Simeone
12 PUNTI: Maripan
10 PUNTI: Paleari
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Nkounkou
6 PUNTI: Ngonge
5 PUNTI: Ilkhan
5 PUNTI: Adams
4 PUNTI: Vlasic
3 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Casadei
1 PUNTO: Tameze
1 PUNTO: Pedersen
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
