Toro News Award 2025/2026: vince ancora Paleari, secondo Casadei

Dopo due vittorie consecutive, il Torino ottiene al Dall’Ara un punto importante, che gli consente di proseguire la serie positiva e di mantenere ancora una volta la porta inviolata. Una partita caratterizzata da un’ottima tenuta difensiva dei granata, che hanno cercato di colpire in ripartenza. Un’occasione nel primo tempo con Adams, non sfruttata, avrebbe potuto regalare oggi il terzo successo di fila. Ma la traversa non ha permesso ai granata di sfatare un tabù che dura dal 2019.Ora l’attenzione è rivolta all’ultimo appuntamento di una settimana fitta di impegni, che vedrà i granata ospitare il Pisa. Ma prima andiamo a scoprire i risultati del nostro sondaggio sui migliori giocatori granata del match contro il Bologna.