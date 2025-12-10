Toro News Award 2025/2026: Vlasic e Zapata i più votati contro il Milan

I lettori si sono espressi: il croato vince nel testa a testa col colombiano. Pedersen sul podio

Matteo Curreri 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 10:14)

Una sconfitta bruciante, maturata dopo essere stati avanti di due reti. Paradossalmente, ce lo si poteva aspettare: con questo Toro fragile come fosse di vetro, sarebbe bastato un episodio capace di riaprire la partita – come il gol di Rabiot, sul quale qualche responsabilità di Israel c’è – per far riaffiorare i fantasmi nei granata. E così è stato, con un 2-3 che vale il terzo ko consecutivo e conferma un periodo profondamente negativo. E ora sì, l’obiettivo stagionale pare chiaro…

Come di consueto, al termine dell’incontro con i rossoneri vi abbiamo chiesto di votare i giocatori del Torino, a vostro parere, più meritevoli. Il risultato del sondaggio mostra un duo di testa che ha viaggiato in equilibrio, finché Nikola Vlašic è andato in volata con il 75,27% dei voti, staccando così Duvan Zapata, fermo al 67,12%. A completare il podio Marcus Pedersen con il 26,09%. La classifica vede ancora inscalfibile, dopo tre giornate di assenza, Giovanni Simeone a 20 punti. Alle sue spalle si presenta ora Nikola Vlasic in solitaria a quota 17. Terzi il trio Paleari, Maripan e Adams a 15 punti. Zapata sale a 6 punti, mentre Pedersen raggiunge quota 3.

Le regole del Toro News Award — Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica — 20 PUNTI: Simeone

17 PUNTI: Vlasic

15 PUNTI: Paleari, Maripan, Adams

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou

5 PUNTI: Ilkhan

6 PUNTI: Zapata

4 PUNTI: Coco

3 PUNTI: Casadei, Pedersen

2 PUNTI: Tameze

1 PUNTO: Ismajli

L'albo d'oro del Toro News Award — 2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.