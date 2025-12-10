Una sconfitta bruciante, maturata dopo essere stati avanti di due reti. Paradossalmente, ce lo si poteva aspettare: con questo Toro fragile come fosse di vetro, sarebbe bastato un episodio capace di riaprire la partita – come il gol di Rabiot, sul quale qualche responsabilità di Israel c’è – per far riaffiorare i fantasmi nei granata. E così è stato, con un 2-3 che vale il terzo ko consecutivo e conferma un periodo profondamente negativo. E ora sì, l’obiettivo stagionale pare chiaro…
SONDAGGIO
Toro News Award 2025/2026: Vlasic e Zapata i più votati contro il Milan
Come di consueto, al termine dell’incontro con i rossoneri vi abbiamo chiesto di votare i giocatori del Torino, a vostro parere, più meritevoli. Il risultato del sondaggio mostra un duo di testa che ha viaggiato in equilibrio, finché Nikola Vlašic è andato in volata con il 75,27% dei voti, staccando così Duvan Zapata, fermo al 67,12%. A completare il podio Marcus Pedersen con il 26,09%. La classifica vede ancora inscalfibile, dopo tre giornate di assenza, Giovanni Simeone a 20 punti. Alle sue spalle si presenta ora Nikola Vlasic in solitaria a quota 17. Terzi il trio Paleari, Maripan e Adams a 15 punti. Zapata sale a 6 punti, mentre Pedersen raggiunge quota 3.
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
20 PUNTI: Simeone
17 PUNTI: Vlasic
15 PUNTI: Paleari, Maripan, Adams
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou
5 PUNTI: Ilkhan
6 PUNTI: Zapata
4 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Casadei, Pedersen
2 PUNTI: Tameze
1 PUNTO: Ismajli
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
