Toro News Award 2025-2026, votate i migliori di Parma-Torino

La sconfitta per 2-1 in casa del Parma lascia la squadra di Baroni con poche certezze, tante domande e l'amaro in bocca. Il Toro ha cominciato la partita nel modo giusto, riuscendo a fare gioco e a portarsi in avanti, ma senza mai concretizzare davvero le occasioni create. Il rigore trasformato da Pellegrino è stato un duro colpo per i granata, che sono comunque riusciti a trovare il pareggio grazie a una splendida conclusione dalla distanza di Ngonge. La prodezza individuale, però, non è bastata per riportare il Toro a casa con tre punti, dato che Pellegrino ha coronato la doppietta colpendo di testa da calcio d'angolo. Un risultato che mette in luce, ancora una volta, i limiti della squadra, soprattutto nella difficoltà a trovare la via del gol: reti rare e spesso frutto di invenzioni personali, più che di manovre corali efficaci.