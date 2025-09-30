La sconfitta per 2-1 in casa del Parma lascia la squadra di Baroni con poche certezze, tante domande e l'amaro in bocca. Il Toro ha cominciato la partita nel modo giusto, riuscendo a fare gioco e a portarsi in avanti, ma senza mai concretizzare davvero le occasioni create. Il rigore trasformato da Pellegrino è stato un duro colpo per i granata, che sono comunque riusciti a trovare il pareggio grazie a una splendida conclusione dalla distanza di Ngonge. La prodezza individuale, però, non è bastata per riportare il Toro a casa con tre punti, dato che Pellegrino ha coronato la doppietta colpendo di testa da calcio d'angolo. Un risultato che mette in luce, ancora una volta, i limiti della squadra, soprattutto nella difficoltà a trovare la via del gol: reti rare e spesso frutto di invenzioni personali, più che di manovre corali efficaci.
toro news award
Toro News Award 2025-2026, votate i migliori di Parma-Torino
Come ogni settimana, vi chiediamo però di scegliere chi dei granata è stato il granata più meritevole contro il Parma. Torna infatti il Toro News Award: il sondaggio che vi permette di scegliere partita dopo partita il calciatore granata più degno di nota, fino a eleggere a fine stagione il migliore del campionato 2025/2026. Chi vi ha convito di più nella quinta giornata di campionato?
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
12 PUNTI: Simeone
8 PUNTI: Maripan
7 PUNTI: Israel
5 PUNTI: Ilkhan
4 PUNTI: Vlasic
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
