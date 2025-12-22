Vlasic segna dal dischetto e il Torino esce dal Mapei Stadium con tre punti, al termine di una gara che avrebbe potuto chiudersi con maggiore serenità. Già, perché nonostante l’ottima vittoria, gli uomini di Baroni hanno ancora diversi motivi di rammarico e aspetti su cui lavorare, in particolare per le numerose occasioni sprecate che avrebbero potuto portare allo 0-2. Ciononostante, ieri era fondamentale vincere, e il risultato ottenuto restituisce fiducia e morale a una squadra che ne aveva bisogno e che, sotto la nuova dirigenza di Petrachi, si prepara ad affrontare il mercato di gennaio. Come sempre, noi di Toro News passiamo la palla a voi lettori, ora tocca a voi dire la vostra: chi sono stati i due migliori dell'ultimo incontro?
sondaggio
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
22 PUNTI: Vlasic
20 PUNTI: Simeone
18 PUNTI: Adams
16 PUNTI: Paleari
15 PUNTI: Maripan
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou
5 PUNTI: Ilkhan
6 PUNTI: Zapata
4 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Casadei, Pedersen
2 PUNTI: Tameze
1 PUNTO: Ismajli
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA