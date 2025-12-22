Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione

Vlasic segna dal dischetto e il Torino esce dal Mapei Stadium con tre punti, al termine di una gara che avrebbe potuto chiudersi con maggiore serenità. Già, perché nonostante l’ottima vittoria, gli uomini di Baroni hanno ancora diversi motivi di rammarico e aspetti su cui lavorare, in particolare per le numerose occasioni sprecate che avrebbero potuto portare allo 0-2. Ciononostante, ieri era fondamentale vincere, e il risultato ottenuto restituisce fiducia e morale a una squadra che ne aveva bisogno e che, sotto la nuova dirigenza di Petrachi, si prepara ad affrontare il mercato di gennaio. Come sempre, noi di Toro News passiamo la palla a voi lettori, ora tocca a voi dire la vostra: chi sono stati i due migliori dell'ultimo incontro?