I granata escono sconfitti dal Grande Torino per 1-2 contro un Cagliari bravo a concretizzare le occasioni create. Il vantaggio iniziale firmato da Vlasic si è rivelato effimero e ora la squadra di Baroni dovrà attendere il termine delle altre gare di Serie A per avere un quadro più chiaro della classifica. Non mancano i motivi di riflessione per Baroni: quella contro i sardi era l’ultima partita dell’anno, ma anche l’ultima prima dell’apertura del mercato di gennaio, che quest’anno vedrà Gianluca Petrachi al lavoro dopo l’esonero di Davide Vagnati. Al di là dei numeri e della classifica, il messaggio che emerge è ormai evidente: quando c’è da fare un passo importante in avanti, il Torino si tira indietro. La sconfitta lascia inevitabilmente l’amaro in bocca, soprattutto perché a tratti i granata sono riusciti a imporre il proprio gioco contro il Cagliari, senza però mai riuscire a chiudere la partita. Come di consueto, anche dopo questo match, noi della redazione di Toro News chiamiamo in causa voi lettori per scegliere i due giocatori che si sono maggiormente distinti. Dunque, a voi la parola: chi sono stati i migliori di Torino-Cagliari?
Sondaggi
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
27 PUNTI: Vlasic
20 PUNTI: Simeone
19 PUNTI: Adams
18 PUNTI: Maripan
16 PUNTI: Paleari
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou
5 PUNTI: Ilkhan
6 PUNTI: Zapata
4 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Casadei, Pedersen
2 PUNTI: Tameze
1 PUNTO: Ismajli
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
