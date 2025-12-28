Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione

I granata escono sconfitti dal Grande Torino per 1-2 contro un Cagliari bravo a concretizzare le occasioni create. Il vantaggio iniziale firmato da Vlasic si è rivelato effimero e ora la squadra di Baroni dovrà attendere il termine delle altre gare di Serie A per avere un quadro più chiaro della classifica. Non mancano i motivi di riflessione per Baroni: quella contro i sardi era l’ultima partita dell’anno, ma anche l’ultima prima dell’apertura del mercato di gennaio, che quest’anno vedrà Gianluca Petrachi al lavoro dopo l’esonero di Davide Vagnati. Al di là dei numeri e della classifica, il messaggio che emerge è ormai evidente: quando c’è da fare un passo importante in avanti, il Torino si tira indietro. La sconfitta lascia inevitabilmente l’amaro in bocca, soprattutto perché a tratti i granata sono riusciti a imporre il proprio gioco contro il Cagliari, senza però mai riuscire a chiudere la partita. Come di consueto, anche dopo questo match, noi della redazione di Toro News chiamiamo in causa voi lettori per scegliere i due giocatori che si sono maggiormente distinti. Dunque, a voi la parola: chi sono stati i migliori di Torino-Cagliari?