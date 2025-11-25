Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione

Come alla prima giornata lontano da casa, a San Siro, e come nel pomeriggio senza appello contro l’Atalanta tra le mura amiche, il Torino incassa un’altra dura lezione, cadendo 1-5 contro il Como. Una serata che fa scattare più di un campanello d’allarme nel gruppo guidato da Marco Baroni, che – come affermato dallo stesso tecnico – vanifica quanto di buono costruito nelle ultime settimane, compiendo cinque netti passi indietro. Dopo una partita del genere è difficile salvare qualcosa, ma come di consueto – a poche ore di distanza da ogni match dei granata – vi chiediamo di votare i giocatori che ritenete più meritevoli sul rettangolo verde. Torna infatti il Toro News Award: il sondaggio che vi permette di scegliere, partita dopo partita, il calciatore granata più degno di nota, fino a eleggere a fine stagione il migliore del campionato 2025/2026.

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).