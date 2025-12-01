Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione

Un'altra sconfitta, un'altra doccia gelata per il Torino. Dopo l’umiliante ko interno contro il Como, la squadra di Baroni conferma la legge del Via del Mare, campo sempre più ostico per i granata. Nei 90 minuti dell'incontro della tredicesima giornata si è visto un Toro recidivo, protagonista dell’ennesimo blackout che, nel giro di due minuti, ha compromesso l’intero svolgersi degli eventi. Il rigore fallito da Asllani nei titoli di coda rende il viaggio in Salento ancora più amaro. Sul Toro aleggiano delusione e preoccupazione per ciò che sarà il prosieguo di una stagione che rischia di essere sorella delle precedenti: senza stimoli e ambizioni, tanto da confondersi con esse in un loop senza fine. Nonostante la premessa, come di consueto vi chiediamo di votare i giocatori che ritenete più meritevoli dopo un match di pranzo duro da digerire, che vale il quinto passo falso della stagione e la conferma dell’ultimo posto alla voce gol subiti. Torna infatti il Toro News Award: il sondaggio che vi permette di scegliere, partita dopo partita, il calciatore granata più degno di nota, fino a eleggere a fine stagione il migliore del campionato 2025/2026.