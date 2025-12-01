Un'altra sconfitta, un'altra doccia gelata per il Torino. Dopo l’umiliante ko interno contro il Como, la squadra di Baroni conferma la legge del Via del Mare, campo sempre più ostico per i granata. Nei 90 minuti dell'incontro della tredicesima giornata si è visto un Toro recidivo, protagonista dell’ennesimo blackout che, nel giro di due minuti, ha compromesso l’intero svolgersi degli eventi. Il rigore fallito da Asllani nei titoli di coda rende il viaggio in Salento ancora più amaro. Sul Toro aleggiano delusione e preoccupazione per ciò che sarà il prosieguo di una stagione che rischia di essere sorella delle precedenti: senza stimoli e ambizioni, tanto da confondersi con esse in un loop senza fine. Nonostante la premessa, come di consueto vi chiediamo di votare i giocatori che ritenete più meritevoli dopo un match di pranzo duro da digerire, che vale il quinto passo falso della stagione e la conferma dell’ultimo posto alla voce gol subiti. Torna infatti il Toro News Award: il sondaggio che vi permette di scegliere, partita dopo partita, il calciatore granata più degno di nota, fino a eleggere a fine stagione il migliore del campionato 2025/2026.
SONDAGGI
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
20 PUNTI: Simeone
15 PUNTI: Paleari, Maripan
10 PUNTI: Adams
9 PUNTI: Vlasic
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou
5 PUNTI: Ilkhan
3 PUNTI: Coco, Casadei. Zapata
2 PUNTI: Pedersen, Tameze
1 PUNTO: Ismajli
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
