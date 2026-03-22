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SONDAGGIO

Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Milan-Torino

Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Milan-Torino - immagine 1
Votate i migliori granata della sfida contro i rossoneri
Andrea Novello
Andrea Novello Redattore 

A San Siro non basta un Torino propositivo: passa 3-2 il Milan. Dopo un primo tempo equilibrato, aperto dalle reti di Pavlović e Simeone, la gara si decide in avvio di ripresa: in pochi minuti Rabiot e Fofana firmano l’allungo rossonero sul 3-1. Il Toro accorcia con il rigore trasformato da Vlašić e nel finale prova l’assalto, ma senza trovare il pari: i granata escono da San Siro a mani vuote, ma avendo giocato una partita positiva e a viso aperto. Come ogni volta al termine del match, noi della redazione di Toro News chiediamo a voi lettori la vostra opinione: chi ha performato meglio? Quali sono stati i due granata che hanno offerto la prova migliore malgrado il risultato?

Le regole del Toro News Award

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Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

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56 PUNTI: Vlasic

36 PUNTI: Ilkhan

30 PUNTI: Paleari

26 PUNTI: Simeone

23 PUNTI: Adams

22 PUNTI: Maripan

17 PUNTI: Casadei

8 PUNTI: Israel

7 PUNTI: Obrador

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata

5 PUNTI: Coco

3 PUNTI: Pedersen, Njie

2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal, Ismajli

1 PUNTO: Gineitis

L'albo d'oro del Toro News Award

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2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

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