Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Milan-Torino

A San Siro non basta un Torino propositivo: passa 3-2 il Milan. Dopo un primo tempo equilibrato, aperto dalle reti di Pavlović e Simeone, la gara si decide in avvio di ripresa: in pochi minuti Rabiot e Fofana firmano l’allungo rossonero sul 3-1. Il Toro accorcia con il rigore trasformato da Vlašić e nel finale prova l’assalto, ma senza trovare il pari: i granata escono da San Siro a mani vuote, ma avendo giocato una partita positiva e a viso aperto. Come ogni volta al termine del match, noi della redazione di Toro News chiediamo a voi lettori la vostra opinione: chi ha performato meglio? Quali sono stati i due granata che hanno offerto la prova migliore malgrado il risultato?