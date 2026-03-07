Il triplice fischio al Maradona racconta di un Toro che non riesce a replicare quanto visto con la Lazio, soccombendo al Napoli di Antonio Conte. Alisson Santos nel primo tempo e l'ex di giornata Eljif Elmas puniscono la squadra di D'Aversa, che prova poi a regalarsi un finale arrembante con il gol di Casadei a tre minuti dal 90'. Ora ai granata non resta che lavorare al Filadelfia in vista della sfida con il Parma, cruciale per macinare punti salvezza. Prima di proiettarsi alla prossima partita, in programma nuovamente di venerdì ma al Grande Torino, torniamo alla sfida contro i campioni d'Italia per consultarvi nella consueta scelta dei tre migliori in campo granata.
sondaggio
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Napoli-Torino
Secondo voi, chi tra i giocatori schierati da D'Aversa — dal primo minuto o a gara in corso — ha performato meglio? Fatecelo sapere qui sotto, nell'apposito riquadro.
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
48 PUNTI: Vlasic
31 PUNTI: Ilkhan
30 PUNTI: Paleari
26 PUNTI: Simeone
23 PUNTI: Adams
22 PUNTI: Maripan
14 PUNTI: Casadei
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Obrador
5 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal
1 PUNTO: Ismajli, Gineitis
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
