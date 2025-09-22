Toro News Award 2025/2026: votate il miglior granata di Torino-Atalanta

Dopo la vittoria in casa della Roma, il Torino ha riassaporato sensazioni simili al funesto primo turno di campionato contro l'Inter. Un netto 0-3 in favore dell'Atalanta che ha mostrato tutte le fragilità dei granata soprattutto nell'architettare una reazione durante e dopo il blackout tra il 30' e il 38'. 8 minuti sono bastati infatti all'Atalanta per portarsi a casa i tre punti e soprattutto per far allontanare tutte le buone sensazioni pervenute dal successo granata all'Olimpico della giornata precedente. Come ogni settimana vi chiediamo però di scegliere chi dei granata, in questo caso, si è difeso meglio ed è stato il più meritevole. Torna infatti il Toro News Award, giunto alla nona edizione: il sondaggio che vi permette di scegliere partita dopo partita il calciatore granata più degno di nota, fino a eleggere a fine stagione il migliore del campionato 2025/2026. Dopo i voti della scorsa giornata – che hanno premiato Maripan e Simeone – chi vi ha lasciato migliori impressioni dopo Torino-Atalanta?