Dopo la vittoria in casa della Roma, il Torino ha riassaporato sensazioni simili al funesto primo turno di campionato contro l'Inter. Un netto 0-3 in favore dell'Atalanta che ha mostrato tutte le fragilità dei granata soprattutto nell'architettare una reazione durante e dopo il blackout tra il 30' e il 38'. 8 minuti sono bastati infatti all'Atalanta per portarsi a casa i tre punti e soprattutto per far allontanare tutte le buone sensazioni pervenute dal successo granata all'Olimpico della giornata precedente. Come ogni settimana vi chiediamo però di scegliere chi dei granata, in questo caso, si è difeso meglio ed è stato il più meritevole. Torna infatti il Toro News Award, giunto alla nona edizione: il sondaggio che vi permette di scegliere partita dopo partita il calciatore granata più degno di nota, fino a eleggere a fine stagione il migliore del campionato 2025/2026. Dopo i voti della scorsa giornata – che hanno premiato Maripan e Simeone – chi vi ha lasciato migliori impressioni dopo Torino-Atalanta?
TORO NEWS AWARD
Toro News Award 2025/2026: votate il miglior granata di Torino-Atalanta
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
8 PUNTI: Maripan
7 PUNTI: Simeone
5 PUNTI: Ilkhan
4 PUNTI: Israel
3 PUNTI: Vlasic
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
