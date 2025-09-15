Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Roma-Torino!

Dopo la sconfitta di San Siro e il pareggio con la Fiorentina, il Torino ha trovato la prima vittoria stagionale superando di misura la Roma di Gian Piero Gasperini. Un successo convincente che porta fiducia alla squadra di Baroni, deciso dal gol di Giovanni Simeone, match winner al 59’. Ma chi è stato, secondo voi, il vero migliore in campo? Come ogni anno torna il Toro News Award, giunto alla sua nona edizione: il sondaggio che vi permette di scegliere partita dopo partita il calciatore granata più meritevole, fino a eleggere a fine stagione il migliore del campionato 2025/2026. Dopo i voti della scorsa giornata – che hanno premiato Maripan, con Vlasic e Simeone subito dietro – ora tocca a voi: chi sono stati i granata più brillanti di Roma-Torino?