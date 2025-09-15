Dopo la sconfitta di San Siro e il pareggio con la Fiorentina, il Torino ha trovato la prima vittoria stagionale superando di misura la Roma di Gian Piero Gasperini. Un successo convincente che porta fiducia alla squadra di Baroni, deciso dal gol di Giovanni Simeone, match winner al 59’. Ma chi è stato, secondo voi, il vero migliore in campo? Come ogni anno torna il Toro News Award, giunto alla sua nona edizione: il sondaggio che vi permette di scegliere partita dopo partita il calciatore granata più meritevole, fino a eleggere a fine stagione il migliore del campionato 2025/2026. Dopo i voti della scorsa giornata – che hanno premiato Maripan, con Vlasic e Simeone subito dietro – ora tocca a voi: chi sono stati i granata più brillanti di Roma-Torino?
TORO NEWS AWARD
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Roma-Torino!
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2024/2025, la classifica—
5 PUNTI: Ilkhan, Maripan
3 PUNTI: Israel, Vlasic
2 PUNTI: Simeone
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
