Il Toro vince 4-1 contro il Parma allo Stadio Olimpico Grande Torino e lo fa con una prova di carattere e di qualità. Simeone sblocca il risultato nel primo tempo, ma i granata vengono immediatamente pareggiati dalla rete di Pellegrino. Nella ripresa i ragazzi di D'Aversa scendono in campo ancora più motivati e dilagano nel 4-1 finale. Ilkhan firma il raddoppio, l'autogol di Keita porta i granata sul 3-1 e capitan Zapata chiude i conti con un gol spettacolare. Ora i granata si trovano a 33 punti a +9 dalla Cremonese terzultima, in attesa delle altre partite di giornata. Nel prossimo impegno li attende una trasferta complicata a San Siro contro il Milan, che però potrebbe dare l'allungo definitivo in chiave salvezza. Secondo voi, chi tra i giocatori schierati da D'Aversa — dal primo minuto o a gara in corso — ha performato meglio? Fatecelo sapere qui sotto, nell'apposito riquadro.
SONDAGGIO
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Torino-Parma
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
53 PUNTI: Vlasic
31 PUNTI: Ilkhan
30 PUNTI: Paleari
26 PUNTI: Simeone
23 PUNTI: Adams
22 PUNTI: Maripan
17 PUNTI: Casadei
8 PUNTI: Israel
7 PUNTI: Obrador
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata
5 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal
1 PUNTO: Ismajli, Gineitis
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
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