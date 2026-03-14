Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Torino-Parma

Il Toro vince 4-1 contro il Parma allo Stadio Olimpico Grande Torino e lo fa con una prova di carattere e di qualità. Simeone sblocca il risultato nel primo tempo, ma i granata vengono immediatamente pareggiati dalla rete di Pellegrino. Nella ripresa i ragazzi di D'Aversa scendono in campo ancora più motivati e dilagano nel 4-1 finale. Ilkhan firma il raddoppio, l'autogol di Keita porta i granata sul 3-1 e capitan Zapata chiude i conti con un gol spettacolare. Ora i granata si trovano a 33 punti a +9 dalla Cremonese terzultima, in attesa delle altre partite di giornata. Nel prossimo impegno li attende una trasferta complicata a San Siro contro il Milan, che però potrebbe dare l'allungo definitivo in chiave salvezza. Secondo voi, chi tra i giocatori schierati da D'Aversa — dal primo minuto o a gara in corso — ha performato meglio? Fatecelo sapere qui sotto, nell'apposito riquadro.