Toro News Award 2025/26: avanzano Maripan e Simeone

Dopo la vittoria in casa della Roma, i lettori di Toro News hanno partecipato al consueto Toro News Award eleggendo i migliori giocatori in campo. Il voto è stato quasi unanime: l'88% delle preferenze è andato a Simeone, autore del gol decisivo e trascinatore della squadra. Ottima anche la prova di Maripan, scelto dal 54% dei votanti per la sicurezza con cui ha guidato la difesa e contenuto l’attacco avversario. Chiude il podio Israel con il 14% dei voti grazie a una buona prestazione.