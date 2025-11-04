Toro News Award 2025/26: duello sul podio per il primo posto

Archiviata una settimana piuttosto intensa, con tre gare giocate e cinque punti raccolti, il Toro si prepara per la prossima partita: il derby in casa della Juventus. Le ultime giornate hanno visto una squadra che ha saputo mettere delle pezze ai propri errori e alzare la testa dopo le difficoltà. La partita con il Pisa - squadra in un buon momento che prima del Torino ha messo in difficoltà Milan e Lazio strappando altri due pareggi - ne è un chiaro esempio. I granata sono andati sotto di due gol, poi la coppia Adams-Simeone ha rimesso in pari il risultato. Baroni avrà tanto su cui lavorare, soprattutto perché la prossima è una gara importante. Intanto, abbiamo chiesto a voi lettori di votare i due migliori dell'incontro con i nerazzurri. Non ci sono state grosse sorprese sul podio, i primi tre si sono imposti sugli altri per distacco. Al terzo posto si posiziona Pedersen, con il 41,27% dei voti e guadagna un punto per la classifica finale. Combattuto il duello per il primo posto. Tra Adams e Simeone alla fine l'ha spuntata lo scozzese con il 63,76% dei voti contro il 52,40% del Cholito. Adams guadagna quindi 5 punti, Simeone si accontenta dei 3, rimanendo però saldo sulla cima della classifica generale. È il primo di questa stagione a raggiungere i 20 punti.