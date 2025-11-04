Archiviata una settimana piuttosto intensa, con tre gare giocate e cinque punti raccolti, il Toro si prepara per la prossima partita: il derby in casa della Juventus. Le ultime giornate hanno visto una squadra che ha saputo mettere delle pezze ai propri errori e alzare la testa dopo le difficoltà. La partita con il Pisa - squadra in un buon momento che prima del Torino ha messo in difficoltà Milan e Lazio strappando altri due pareggi - ne è un chiaro esempio. I granata sono andati sotto di due gol, poi la coppia Adams-Simeone ha rimesso in pari il risultato. Baroni avrà tanto su cui lavorare, soprattutto perché la prossima è una gara importante. Intanto, abbiamo chiesto a voi lettori di votare i due migliori dell'incontro con i nerazzurri. Non ci sono state grosse sorprese sul podio, i primi tre si sono imposti sugli altri per distacco. Al terzo posto si posiziona Pedersen, con il 41,27% dei voti e guadagna un punto per la classifica finale. Combattuto il duello per il primo posto. Tra Adams e Simeone alla fine l'ha spuntata lo scozzese con il 63,76% dei voti contro il 52,40% del Cholito. Adams guadagna quindi 5 punti, Simeone si accontenta dei 3, rimanendo però saldo sulla cima della classifica generale. È il primo di questa stagione a raggiungere i 20 punti.
Toro News Award 2025/26: duello sul podio per il primo posto
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
20 PUNTI: Simeone
12 PUNTI: Maripan
10 PUNTI: Paleari, Adams
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou
5 PUNTI: Ilkhan
4 PUNTI: Vlasic
3 PUNTI: Coco, Casadei
2 PUNTI: Pedersen
1 PUNTO: Tameze
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
