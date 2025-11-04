Toro News
Toro News Award 2025/26: duello sul podio per il primo posto

Toro News Award 2025/26: duello sul podio per il primo posto - immagine 1
I risultati delle votazioni dei due migliori in campo dopo la partita con il Pisa
Andrea Croveri

Archiviata una settimana piuttosto intensa, con tre gare giocate e cinque punti raccolti, il Toro si prepara per la prossima partita: il derby in casa della Juventus. Le ultime giornate hanno visto una squadra che ha saputo mettere delle pezze ai propri errori e alzare la testa dopo le difficoltà. La partita con il Pisa - squadra in un buon momento che prima del Torino ha messo in difficoltà Milan e Lazio strappando altri due pareggi - ne è un chiaro esempio. I granata sono andati sotto di due gol, poi la coppia Adams-Simeone ha rimesso in pari il risultato. Baroni avrà tanto su cui lavorare, soprattutto perché la prossima è una gara importante. Intanto, abbiamo chiesto a voi lettori di votare i due migliori dell'incontro con i nerazzurri. Non ci sono state grosse sorprese sul podio, i primi tre si sono imposti sugli altri per distacco. Al terzo posto si posiziona Pedersen, con il 41,27% dei voti e guadagna un punto per la classifica finale. Combattuto il duello per il primo posto. Tra Adams e Simeone alla fine l'ha spuntata lo scozzese con il 63,76% dei voti contro il 52,40% del Cholito. Adams guadagna quindi 5 punti, Simeone si accontenta dei 3, rimanendo però saldo sulla cima della classifica generale. È il primo di questa stagione a raggiungere i 20 punti.

Le regole del Toro News Award

—  

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

—  

20 PUNTI: Simeone

12 PUNTI: Maripan

10 PUNTI: Paleari, Adams

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou

5 PUNTI: Ilkhan

4 PUNTI: Vlasic

3 PUNTI: Coco, Casadei

2 PUNTI: Pedersen

1 PUNTO: Tameze

L'albo d'oro del Toro News Award

—  

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

