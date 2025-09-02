Toro News Award 2025/26: Maripan subito in vetta, Simeone ancora nella top 3

Al termine di Torino-Fiorentina, terminata 0-0, i lettori di Toro News hanno espresso le loro preferenze nel consueto Toro News Award , premiando i migliori in campo tra i granata. Ad imporsi è stato Guillermo Maripán , che ha raccolto il 63% delle preferenze, confermandosi subito protagonista alla prima presenza della stagione. Alle sue spalle Nikola Vlasic , votato dal 37% dei tifosi, mentre chiude il podio Giovanni Simeone con il 23%. Grazie a questo successo, il difensore cileno raggiunge in vetta alla classifica generale Ilkhan , vincitore nella prima giornata. A seguire l'esito del sondaggio.

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).