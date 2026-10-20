Il Torino vince 3-0 al Tardini e lo fa con quella che, probabilmente, è stata la miglior prestazione della stagione. Simeone e Adams firmano il doppio vantaggio nei primi 24 minuti, mentre nella ripresa è ancora il Cholito a calare il tris con una splendida conclusione da fuori area. I granata conquistano così la seconda vittoria consecutiva e il primo clean sheet stagionale. Ora, però, tocca a voi: chi sono stati i migliori granata nella vittoria contro il Parma?

Votate i migliori granata nel match contro il Parma Perri Coco Ismajli Comuzzo Belghali Vlasic Mandragora Bragança Cacciamani Simeone Adams Kulenovic Gineitis Casadei Aboukhlal Zapata Simeone 50% 13 voti Bragança 23% 6 voti Perri 12% 3 voti Vlasic 4% 1 voti Mandragora 4% 1 voti Cacciamani 4% 1 voti Adams 4% 1 voti Coco 0% 0 voti Ismajli 0% 0 voti Comuzzo 0% 0 voti Belghali 0% 0 voti Kulenovic 0% 0 voti Gineitis 0% 0 voti Casadei 0% 0 voti Aboukhlal 0% 0 voti Zapata 0% 0 voti Scegli fino a 2 risposte Vota Mostra i risultati

La classifica del TN Award 2026/27

Ilkhan: 11

Fitz-Jim: 9

Mandragora: 6

Vlasic, Njie, Bragança: 5

Adams: 4

Ismajli, Oristanio: 3

Kulenovic: 2

Cacciamani: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).