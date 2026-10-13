Quali sono stati secondo voi i migliori giocatori granata nella vittoria contro l'Udinese?
Torino-Udinese 2-1: il film della partita
Vince, con un pizzico di fortuna, un Torino che contro l'Udinese trova la prima vittoria casalinga in campionato. A decidere le reti di Braganca e Kulenovic, con la risposta a fine primo tempo di Ekkelenkamp. Un Torino che porta a casa tre punti preziosissimi con un aiuto davvero importante da parte dei cambi scelti da Ignazio Abate.
Votate i migliori di Torino-Udinese
La classifica del TN Award 2026/27
Fitz-Jim: 9
Ilkhan: 8
Mandragora: 6
Njie: 5
Braganca: 5
Adams: 4
Ismajli, Oristanio: 3
Cacciamani, Kulenovic: 1
Le regole del Toro News Award
L'albo d'oro del Toro News Award
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