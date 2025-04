Toro News Award 24/25: vota il miglior granata della stagione!

Termina 2 a 2 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Torino nel match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Al gol di Marusic risponde la rete nel finale di Gvidas Gineitis , al terzo gol in campionato dopo quelli altrettanto pesanti contro Atalanta e Milan. Come di consueto torna il Toro News Award , che vi permetterà di eleggere il miglior granata della stagione: oggi siete chiamati a votare i due migliori giocatori di Lazio - Torino .

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2024/2025 succedendo nell’albo d’oro ad Alessandro Buongiorno, campione dell'edizione 2023/2024. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).