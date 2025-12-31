Un voto al 2025 del Torino? Per i lettori è insufficiente, ma…

Dare un voto alla stagione del Torino è veramente complicato. I granata hanno alternato attimi di spirito ad altri periodi negativi, bui, che hanno abbattuto i tifosi. Alcuni eventi hanno caratterizzato l'anno granata, tra cui la salvezza ottenuta con anticipo nella scorsa stagione, con le speranze - disattese - di provare ad ottenere di più con Vanoli. L'esonero del tecnico, l'arrivo di Baroni, i cambi di modulo e il finale ritorno di Petrachi al posto di Vagnati. Tanti eventi differenti, con una colonna sonora comune: la contestazione dei tifosi nei confronti della presidenza di Urbano Cairo. Noi, come da tradizione, abbiamo chiesto a voi di dare un voto al 2025 del Torino, con una maggioranza ottenuta. Il 56% dei lettori di Toro News ha attribuito all'anno solare dei granata il giudizio "Insufficiente", con un voto pari a 5. Insufficienza, dunque, ma non grave: questa opzione ha comunque ottenuto un punteggio troppo alto, pari al 31,70%. Poco più del 10% di voi lettori, dunque, ha giudicato sufficiente la stagione del Toro. Un parere evidentemente condiviso da buona parte dei tifosi: per il 2026 il Toro deve fare meglio.