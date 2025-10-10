Voto al mercato? Meno del 15% dei lettori di Toro News dà la sufficienza

Nelle scorse ore qui su Toro News, abbiamo proposto un sondaggio molto chiaro in cui abbiamo chiesto ai nostri lettori di esprimere un loro parere sull'ultima sessione estiva di calciomercato. La domanda era di valutare con un voto il mercato condotto dal presidente Cairo e dal DT Vagnati dopo un mese dalla fine di quella finestra. Il risultato è stato piuttosto netto: meno del 15% dei tifosi ha dato un voto sufficiente a quest'ultimo mercato del Toro. Il voto più scelto dai nostri lettori è stato il 5 con il 43,95% che ha optato per questa insufficienza. Il 41,99% ha invece deciso di votare anche per il 4 che rappresenta una grave insufficienza. Meno del 15% dei lettori ha preferito assegnare un voto pari o maggiore al 6. Di seguito il riassunto completo di questi voti.