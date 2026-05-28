La questione stadio è ormai uno dei temi caldi in casa Torino ed è stato anche argomento dell'ultimo convegno su sport e sostenibilità promosso da GA Alliance. All'appuntamento tenutosi nella sede legale di GA Alliance di Milano, il segretario generale del Torino Andrea Bernardelli ha chiarito le strategia del club in merito all'Olimpico Grande Torino e una possibile vendita della società: "Il presidente Cairo ha detto a più riprese di essere disposto a cedere il Torino. Ha anche detto che lo farebbe di fronte a una proposta e a un soggetto in grado di fare meglio di lui. Non so quindi cosa potrà succedere. Detto ciò, per quanto ritengo dal mio personale punto di vista, la vendita non avverrà prima di aver concluso l’iter dello stadio. Arrivato a questo punto, dopo 21 anni di presidenza, Cairo è molto vicino a poter concludere".

Inoltre, Bernardelli ha concluso il proprio intervento illustrando il progetto promosso dal club granata insieme al Politecnico e il Comune di Torino e quali sono gli obiettivi del presidente Cairo: "In questo momento, con la politica a Torino ha creato e instaurato un buon rapporto. Con l’appoggio del Politecnico di Torino, si sta lavorando a un progetto tra Comune di Torino, Torino e Politecnico. L’augurio è che tutto si concluda il prima possibile, per riuscire a dare al Torino uno stadio dopo che il presidente Cairo è già riuscito a dare al club un centro sportivo per la prima squadra e un centro sportivo per il settore giovanile. Si tratta di infrastrutture fondamentali".