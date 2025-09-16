Simeone sì…ma poi? Qual è la soluzione? Questo e molto altro alle 21:15 su TN Radio

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Federico Bosio, Lorenzo Bonansea e Davide Bonsignore vi terranno compagnia. Il "Cholito" fa calcio e la difesa di Baroni si chiude a riccio, ma il Torino sta ancora cercando una chiave tattica...o forse l'ha già trovata? L'analisi della sfida contro la Roma e uno spunto per la prossima partita, in casa, contro l'Atalanta. Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, Instagram e X di Toro News. Vi aspettiamo!