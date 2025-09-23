Tifosi in corteo, Baroni: con-te-o…? Questo e molto altro alle 21:15 su TN Radio

Le proteste dei tifosi, la caduta contro l'Atalanta, Pisa, Parma e molto altro: non perdete la diretta di stasera su YouTube, Instagram e X

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Federico Bosio, Lorenzo Bonansea e Davide Bonsignore vi terranno compagnia. Dopo una grande vittoria a Roma, l'imbarcata in casa contro l'Atalanta...per giunta, nel giorno della marcia di protesta. Tra campo e spalti, il Toro si avvia alla preparazione della sfida in Coppa Italia contro il Pisa e della prossima in campionato contro il Parma. Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, Instagram e X di Toro News. Vi aspettiamo!